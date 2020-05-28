В Белом доме рассказали о состоянии Трампа после курса приема гидроксихлорохина

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отлично себя чувствует после курса приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина (плаквенила) в качестве профилактики нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

"Я спросила его [Трампа] об этом. Он сказал: "После приема препарата я чувствую себя отлично, просто великолепно". <...> Он чувствует себя очень хорошо", - отметила пресс-секретарь. По ее словам, Трамп "вновь бы вернулся к приему [препарата], если посчитал бы, что контактировал" с тем, кто заразился инфекцией.

Ранее глава государства рассказал, что начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом. На прошлой неделе американский лидер признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что по-прежнему не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19.

Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму. Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день, и анализы дают отрицательный результат.