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В краевой больнице на Камчатке опровергли сведения о нехватке средств защиты для медиков

Ранее СК инициировал проверку в больнице им. А. С. Лукашевского после информации местных СМИ о том, что в учреждении медики заразились коронавирусом из-за дефицита средств защиты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского не испытывает дефицита в лекарственных препаратах и средствах индивидуальной защиты для медиков, сообщил журналистам главный врач медучреждения Андрей Кубанов.

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27 мая Следственный комитет начал проверку после появления информации о массовом заражении медицинских работников Камчатской краевой больницы им. Лукашевского. Из сообщений местных СМИ следовало, что медики не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты при работе с заразившимися коронавирусной инфекцией.

"Больница не испытывает дефицита в лекарственных препаратах, в том числе противовирусных, в изделиях медицинского назначения и средствах индивидуальной защиты, которые выдаются в структурные подразделения больницы по мере требований", - заявил Кубанов.

Главврач добавил, что в учреждении есть сотрудники, которые заразились коронавирусной инфекцией, однако их точное количество Андрей Кубанов не уточнил. В региональном Минздраве оперативный комментарий о ситуации с распространением коронавируса в краевой больнице ТАСС получить не удалось.

Режим полной самоизоляции на Камчатке был введен 1 апреля и уже несколько раз продлялся. В настоящий момент на полуострове 725 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 307 человек выздоровели, 8 умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%.

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РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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