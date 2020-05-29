Энергетики начали подачу природного газа для отопления города Большой Камень в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Подача природного газа началась в котельной города Большой Камень, где живут около 40 тыс. человек и находится одноименная территория опережающего развития (ТОР). Топливо поступает на газораспределительную станцию "Большой Камень" от магистральной сети "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", сообщили журналистам в пресс-службе "Газпром газораспределение Дальний Восток".

"Специалисты Приморского производственно-эксплуатационного подразделения АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" осуществили подачу природного газа для проведения пуско-наладочных работ на котельной ТОР "Большой Камень", предназначенной для теплоснабжения микрорайонов "Шестой", "Парковый" и "Садовый" приморского центра судостроения в городе Большой Камень", - говорится в сообщении.

Межпоселковый газопровод высокого давления от магистральной сети "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" к новой котельной построен по программе газификации регионов РФ. В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС пояснили, что ранее газ в Большой Камень не подавался. Введение в эксплуатацию новой котельной позволит обеспечить теплоснабжением микрорайоны в южной части города, где будут жить работники судостроительного комплекса "Звезда".

В Большом Камне по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется стратегический проект по строительству судостроительного комплекса "Звезда", первой в России верфи крупнотоннажного судостроения, для ее поддержки здесь создана ТОР "Большой Камень". До 2024 года будет создано более 15,3 тыс. рабочих мест, по прогнозам городской администрации, с учетом членов семей работников численность населения города увеличится с 39 тыс. до 53 тыс. человек. К 2023 году в городском округе построят 78 жилых домов - это 5,7 тыс. квартир.