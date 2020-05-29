"Ъ": "Почта России" начала доставлять лекарства в аптеки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Почта России" начала осуществлять доставку лекарственных препаратов в аптеки, в планах компании также заняться доставкой заказов непосредственно покупателям. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Как рассказал изданию заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин, сейчас "Почта России" осуществляет логистику только до аптек и доставляет исключительно товары, которые не требуют специальных условий хранения и транспортировки.

"Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования. Третий этап - развитие сервиса для доставки лекарств конечным покупателям", - пояснил он изданию.

По данным газеты, компания работает "с профильными маркетплейсами".

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%. Осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом могут аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Росздравнадзора.