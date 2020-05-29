Кузнецова обратилась в МИД РФ по вопросу российских детей, усыновленных американцами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в МИД РФ по вопросу контроля за условиями жизни детей из России, усыновленных американскими гражданами. Об этом сообщается в ежегодном докладе детского омбудсмена, который есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время в США проживают более 15 тыс. усыновленных американскими гражданами российских детей, не достигших совершеннолетия.

"Уполномоченный обратился в адрес заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Вершинина по вопросам контроля за условиями жизни и воспитания российских детей, усыновленных американскими гражданами и проживающих на территории США, судьба которых неизвестна", - говорится в докладе.

Отмечается, что предоставление информации о жизни этих детей имеет "фрагментарный характер". "Обязательства усыновителей и уполномоченных агентств по предоставлению постусыновительных отчетов предусмотрены решениями российских судов об усыновлении, признанными на территории США, однако они не исполняются американской стороной", - констатируется в докладе.

По мнению уполномоченного, единственным механизмом контроля остается консульский доступ к российским детям. "Без обеспечения Соединенными Штатами Америки регулярного доступа консульских сотрудников к российским детям обеспечить эффективный контроль не представляется возможным", - резюмируется в документе.

Дети в зонах вооруженных конфликтов

Омбудсмен также считает, что необходимо разработать меры по реабилитации несовершеннолетних, возвращенных в Россию из зон вооруженных конфликтов.

"Уполномоченный полагает целесообразным разработать прежде всего при участии министерств просвещения, труда и социальной защиты, здравоохранения Российской Федерации комплекс мер по реабилитации, ресоциализации несовершеннолетних, возвращенных в Россию из зон вооруженных конфликтов", - говорится в докладе.

Отмечается, что указанный перечень мер должен предусматривать индивидуальную работу с каждым возвращенным ребенком и его замещающей семьей, а также подготовку специалистов, которые могли бы комплексно работать с такой категорией детей.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом, другими ведомствами был выработан необходимый алгоритм действий.