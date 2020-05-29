На Камчатке режим полной самоизоляции продлили до 11 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры на Камчатке из-за угрозы распространения коронавируса продлены до 11 июня, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

"Региональный штаб по недопущению распространения инфекции принял решение продлить все действующие ограничения минимум до 11 июня. За это время будет разработан план по постепенному смягчению ограничительных мер. Его задействуют после того, как ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля и уже несколько раз продляли.

Сейчас на полуострове 759 официально-подтвержденных случаев случай заражения коронавирусом, 345 человек выздоровели, девять умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.