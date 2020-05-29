Как используют онлайн-форматы в ЮФО

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Различные организации Южного федерального округа все активнее используют современные технологии, чтобы организовать дистанционное обучение в школах и вузах, для студентов-медиков создаются видеопособия по проведению операций, а музеи переводят в онлайн-формат новые экскурсии. На фоне этого ученые начали исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к дистанционному обучению.

За прошедшие сутки в регионах ЮФО было выявлено 420 случаев заражения. За все время пандемии в ЮФО коронавирус был подтвержден у 14,4 тыс. человек: 4 287 случаев зафиксировано в Ростовской области, 3 582 - в Краснодарском крае, 2 581 - в Волгоградской, 1 654 - в Астраханской области, 999 - в Калмыкии, 794 - в Адыгее, 361 - в Крыму и 161 в Севастополе. Всего выздоровели 6,65 тыс. человек, 130 умерли.

Изучить дистанционное обучение

Социологи Севастопольского госуниверситета начали исследование, в результате которого планируют выяснить отношение россиян к дистанционному обучению. Они проанализируют информацию из российских СМИ и социальных сетей. На первом этапе для мониторинга используют систему аналитики и сбора данных "Медиалогия", где можно отсортировать позитивные и негативные публикации по ключевым словам.

"Обработав огромный массив данных, система выдаст отчеты о том, на каких площадках россияне предпочитают высказываться, в каких регионах обсуждение идет активнее, какие социальные и возрастные группы в большей степени вовлечены в дискуссию. Затем участники исследования просмотрят все машинные отчеты вручную, чтобы исправить возможные ошибки и определить основные тенденции. Для этого магистрантам кафедры "Социальные коммуникации" Института общественных наук и международных отношений, участвующим в исследовании, придется сочетать как количественные, так и качественные методы прикладного анализа", - уточнили в вузе.

Операции на видео и экскурсии онлайн

В Крыму студенты-медики впервые смогут дистанционно наблюдать за проведением операций: их будут записывать в клинике медицинской академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и монтировать в учебные фильмы. Уже засняты на видео процедуры по удалению опухолей щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, желудка, почек, дроблению камней, а также операции на печени и поджелудочной железе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе КФУ, в рамках программы развития вуза для клиники в апреле было закуплено диагностическое и хирургическое оборудование общей стоимостью 100 млн рублей. С его помощью стало возможным проведение всех операций через малоинвазивные проколы, а не через большие полостные разрезы, как было ранее. В их числе урологические операции с помощью лазера, а также почти все операции в области хирургии и онкохирургии, выполняемые с помощью 3D-стойки.

Как рассказала ТАСС начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева, из-за необходимости массового дистанционного образования в городе стали более значимы открытые образовательные интернет-ресурсы. Кроме того, почти все учителя города за два месяца научились пользоваться технологиями дистанционного образования, хотя к началу пандемии на это были способны только 40% из них. Однако, кроме того, в условиях пандемии были выявлены существенные проблемы: физически и морально устаревшая IT-инфраструктура школ, отсутствие или недостаточное количество интернет-связи в удаленных пригородных селах. По словам Медведевой, формат дистанционного обучения сохранится в Сочи и после окончания пандемии - например, для работы с длительно болеющими детьми или инвалидами.

В Краснодаре сотрудники мультимедийного парка "Россия - моя история", который из-за коронавируса не может принимать посетителей, проводят через интернет лекции и экскурсии по экспозициям. Например, в ближайшие дни можно узнать о подвигах женщин-казачек во время Первой мировой войны и о том, как в 1812 году формировалась российская военная разведка.

"По своим масштабам Первая мировая война не имела себе равных во всей предшествующей истории человечества. Уже в первые месяцы войны, женщины активно заявляли о своем желании встать в ряды армии и участвовать в защите Отечества, и некоторым из них удавалось пробраться на фронт и стать солдатами - были среди них и кубанские казачки. На лекции можно узнать о судьбе Елены Чобы и Александре Лагеревой, удостоенных Георгиевских наград, о Софье Иосифовне Бабыч - супруге наказного атамана Кубанского казачьего войска, известной своей благотворительной деятельностью и заботой о раненых и больных фронтовиках", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

При этом во всех регионах ЮФО в формате онлайн проводятся все новые акции. Например, 29 мая, в канун Всемирного дня без табака, в Ростовской области стартует программа "Бездымная жизнь" для всех желающих бросить курить. В течение недели в онлайн-режиме специалисты областного наркологического диспансера будут рассказывать о том, какие есть способы отказаться от курения, расскажут, как проходит период отвыкания, и каждый участник марафона получит персональные рекомендации, которые помогут бросить курить. Заявки для участия принимаются в специальном чате WhatsАpp.

Регионы выходят из карантина

Между тем, регионы Юга России ослабляют введенные из-за коронавируса ограничения. Так, в Севастополе с 1 июня будет разрешена работа кафе на уличных площадках, частных образовательных организаций, спортивных залов и некоторых других компаний. В Калмыкии разрешили работу парикмахерских при строгом соблюдении мер безопасности, утвержденных Роспотребнадзором.

Оперативный штаб Адыгеи в среду утвердил мероприятия первого этапа снятия ограничений. С 28 мая в Майкопе возобновлена работа электротранспорта в полноценном режиме, но люди в салоне все должны находиться в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м по специально нанесенной разметке. Войти в салон троллейбуса можно через передние двери, соблюдение ограничений должны контролировать кондукторы. После каждого круга предусмотрена санитарная обработка поручней и пассажирских мест.

С пятницы в республике разрешено работать непродовольственным магазинам с отдельным входом - при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции, одновременно в торговом зале должно быть не больше одного человека на 4 кв. метра; но работа торговых центров пока запрещена. Также смогут открыться парикмахерские и салоны красоты, имеющие лицензию косметические салоны, разрешена работа предприятий сферы услуг, деятельность которых исключает прямой контакт с гражданами. До этого в республике открыли продовольственные магазины и киоски, находящиеся в пределах сельхозрынков, торговые ряды; при этом продавцов обязали проверяться на коронавирус.

Астраханская область пока не готова к переходу на новый этап снятия ограничений, несмотря на то, что коэффициент распространения коронавируса в регионе опустился ниже положенных 0,8. "У нас высокая заполняемость коечного фонда, работаем на износ. К концу недели откроем дополнительные койки, доведем до 1100 штук", - пояснил журналистам начальник мобилизационного отдела администрации губернатора Астраханской области.

В Краснодарском крае рассматривают возможность провести выпускные вечера для учащихся 9 и 11 классов и традиционного губернаторского бала для лучших выпускников школ - медалистов, победителей олимпиад, отличников ЕГЭ, спортсменов. В прошлом году в таком бале участвовали 2,5 тыс. человек, но сейчас в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий.

"В привычном масштабе мы его провести не сможем - нет возможности репетировать. Но нужно продумать, в каком формате он может пройти. Эти дети - лучшие выпускники края, и их заслуги необходимо отметить", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.