Посол РФ: КНДР стала одной из немногих стран, избежавших эпидемии из-за коронавируса

ПХЕНЬЯН, 29 мая. /ТАСС/. КНДР в результате строгих карантинных мер не допустила проникновения болезни, вызываемой новым коронавирусом (COVID-19), на свою территорию, что делает ее практически единственной страной в мире, избежавшей эпидемии. Такое мнение в интервью ТАСС выразил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Можно сказать, что КНДР стала чуть ли не единственной страной в мире, которая на настоящий момент избежала эпидемии и, пока границы остаются на замке, опасности проникновения болезни нет, - отметил посол. - Это большое достижение и большой плюс".

При этом российский дипломат отметил, что "с этим связан и колоссальный вызов, который неизбежно встанет перед республикой в будущем". "Теперь уже понятно, что коронавирус никуда не уйдет, всем нам придется научиться с ним жить, - пояснил он. - Ученые утверждают, что, проходя сейчас через тяжелые испытания, связанные с болезнью, госпитализациями, страданиями и смертями, человечество обретает иммунитет".

"Если это действительно так, получится, что северокорейцы останутся, возможно, единственными в мире, кто, справившись со сложнейшей задачей не впустить вирус в свой дом, не обретет коллективной невосприимчивости к заболеванию", - отметил Мацегора.

По мнению посла, "рано или поздно встанет вопрос открытия границы, возобновления делегационных обменов, деловых поездок, туризма, учебы за рубежом и так далее, на родину в КНДР должны вернуться те, кто не успел этого сделать до отмены рейсов". "Что в этой ситуации делать? - задается вопросом он. - Сохранять самоизоляцию на неопределенно долгий период, дожидаясь вакцины для проведения прививок в масштабах всей страны? В конце концов открыть границы, предварительно изучив опыт других стран, накопив лекарства, оборудовав больничные койки и приготовившись пройти тот путь, который соседи уже преодолели?"

"Искренне надеюсь, что наши корейские друзья найдут достойный ответ на этот непростой вопрос", - резюмировал посол РФ в КНДР.