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Пандемия коронавируса нового типа

Томские власти продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня

Сейчас в регионе действует масочный режим, закрыты все развлекательные заведения

ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

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"Губернатор Сергей Жвачкин принял решение продлить режим самоизоляции в Томской области до 15 июня", - сказал собеседник агентства.

В Томской области с 31 марта до 1 июня был объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения. Граждане, прибывшие из-за границы, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны пройти двухнедельный карантин. Остановлено автобусное сообщение с другими регионами. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим.

В регионе выявили 622 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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