Три соцучреждения Приморья подготовят летние программы отдыха для сирот

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Оздоровительную программу на время летних каникул организуют для проживающих в трех соцучреждениях Приморья сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект "Каникулы повышенной готовности" запустят в регионе с 1 июня, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Летние лагеря с круглосуточным пребыванием школьников развернут на базе двух центров содействия семейному устройству в городах Спасск-Дальний и Лесозаводск, а также в школе-интернате в селе Покровка Октябрьского района. В гости к ребятам приедут настоящие вожатые - студенты педагогических специальностей", - говорится в сообщении.

Вожатые пройдут медкомиссию, сдадут тест на коронавирус. Всю смену они будут жить на территории учреждений.

Тематические смены продлятся 14 дней. За это время смогут отдохнуть те дети, которые постоянно находятся в трех соцучреждениях. Если практика получит позитивный отклик, ее распространят на другие центры семейного содействия в Приморье, и интересно провести каникулы смогут более 1,5 тыс. детей.

Коронавирус нового типа выявлен у 1893 жителей Приморья, 945 человек уже выздоровели, число жертв составляет 18 человек. Президент РФ Владимир Путин ранее дал главам регионов право самостоятельно принимать решения об ужесточении или ослаблении особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.