Пропускной режим продлен в двух городах Амурской области еще на неделю

ТАСС, 29 мая. Власти Амурской области продлили еще на семь дней пропускной режим в городах Шимановск и Свободный из-за неблагоприятной обстановки в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

"На семь дней продлевается в полном объеме режим ограничений по Шимановску и Свободному, где сохраняются режимы "закрытых" городов. В Шимановске обстановка выравнивается. Если ситуация позволит, скорее всего, через неделю будем снимать", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Орлова.

Также власти региона приняли решение снять ограничения по работе общепита в городе Белогорске в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, сообщает региональное правительство.

Транспортное сообщение с городом Шимановском в Амурской области ограничили из-за ситуации с распространением коронавируса с 18 мая. Был введен пропускной режим, установлены два пункта пропуска на выезд и въезд. Людям без прописки допуск в город разрешен в случае смерти родственника, тяжелой болезни, ухода за больным членом семьи и в других особых случаях. В городе Свободном ограничения на въезд и выезд были установлены с 30 апреля. В Амурской области действует режим самоизоляции, он продлен до конца мая.

По данным оперативного штаба, в Приамурье зарегистрировано 433 зараженных коронавирусной инфекцией. 140 человек выздоровели.