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Пандемия коронавируса нового типа
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Еще 3 474 пациента вылечились после коронавируса в Москве

Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3 474 пациента, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725", - сказала Ракова.

Она добавила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Сдать кровь может человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирусную инфекцию, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве отмечена наиболее сложная ситуация, которая в последнее время улучшается, в частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев и составило 3 793 человек против 2 054 соответственно. Всего в городе заразились коронавирусом 173 497 человек, выздоровел 71 251, умерли 2 254. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

В новость внесены изменения (9:49 мск) - добавлена инормация по тексту. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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