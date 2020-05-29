В России провели 10 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские специалисты провели уже более 10 млн тестов на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 28 мая проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 9 млн, Роспотребнадзор сообщил 26 мая.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 305 тыс. человек.