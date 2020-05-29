{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В России провели 10 млн тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 305 тыс. человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские специалисты провели уже более 10 млн тестов на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 28 мая проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 9 млн, Роспотребнадзор сообщил 26 мая.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 305 тыс. человек.

 

Пандемия коронавируса нового типа
В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 15 тыс.
За последние сутки были зафиксированы еще 369 инфицированных
Читать полностью