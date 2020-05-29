Калмыкия по заболеваемости коронавирусом вышла на плато

ЭЛИСТА, 29 мая. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Калмыкии с начала пандемии превысило одну тысячу, ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась. Об этом в прямом эфире в соцсети Instagram сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов в пятницу.

"За истекшие сутки диагностировано 20 свежих случаев и всего их сейчас 1 019. Мы перевалили тысячный рубеж. Ситуация стабилизировалась, держится на относительно ровном уровне, это так называемое плато", - сказал министр.

По состоянию на пятницу госпитализированы 276 человек. С начала пандемии выздоровели и выписаны 459 человек, умерли 14 пациентов. В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся семь пациентов, из них четверо на аппаратах искусственной вентиляции легких, уточнил Кикенов.

Ранее министр здравоохранения республики сообщал, что поликлиники и больницы Калмыкии, закрытые из-за эпидемии коронавируса для планового приема пациентов, планируется открыть в первой декаде июня. В первую очередь речь идет об открытии поликлиник в Элисте и районах, где эпидобстановка по коронавирусу стабилизировалась. Это, в частности Октябрьский и Юстинский районы.

Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 7 июня включительно, власти региона в понедельник объявили о переходе к первому этапу снятия ограничительных мер.