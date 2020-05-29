Спецпроект портала "Будущее России. Национальные проекты" вошел в программу Музея Победы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специальный проект "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда" портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, вошел в программу Музея Победы ко Дню защиты детей. Об этом сообщили на сайте учреждения.

"Мультимедийная история посвящена будням воспитателей, учителей и детей в период блокады. Ее разделы рассказывают о подвиге педагогов, которые продолжали работать в самое тяжелое для города время и не только заботились об образовании своих подопечных, но и помогали им пережить ужасы войны", - говорится на сайте.

Спецпроект, выпущенный порталом "Будущее России. Национальные проекты" в канун 75-летия Победы, основан на документальных материалах Музея Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Он состоит из четырех разделов: иллюстрации детей о войне, дневники школьного педагога, ежедневные планы работы детского сада и снимки воспитанников интерната. Музей Победы выступил партнером проекта.

День защиты детей отмечается 1 июня. В этом году праздник впервые пройдет в онлайн-формате из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Музей Победы подготовил программу виртуальных мероприятий для детей, которая включает экскурсии-викторины, мастер-классы, аудиоспектакли, видеоконцерты, онлайн-конкурсы и туры по выставкам. Трансляции будут вестись на официальном сайте музея и на его YouTube-канале.