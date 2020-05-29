Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки снизился до 0,95

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки снизился на 0,02 до 0,95. В Москве показатель не изменился и держится, как и накануне, на отметке 0,83, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, распространенных в пятницу.

В среднем по России коэффициент не превышает единицу уже в течение 16 дней, а в Москве - с 11 мая.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством выявленных случаев коэффициент менее единицы отмечен в шести субъектах. Помимо Москвы это Подмосковье (0,94), Краснодарский край (0,9), Ростовская область (0,88), Калужская область (0,81) и Красноярский край (0,98). В Санкт-Петербурге показатель составил 1, а до этого с 20 мая был ниже этой отметки.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.