В Крыму выздоровели почти 60% зараженных коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось до 59%, из больниц выписали еще 22 человека. Об этом на ежедневном брифинге в пятницу сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

"За истекшие сутки, с учетом восьми новых положительных случаев на COVID, в медицинских организациях продолжат лечение 143 человека. Выписано с начала периода 217 человек, в том числе 22 человека за последние сутки", - сказал Лясковский.

Он уточнил, что четыре пациента из общего числа находящихся в госпиталях, остаются в тяжелом состоянии и подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ.

В четверг сообщалось, что с момента выявления первого случая инфекции в Крыму выздоровели более 50% заразившихся - 195 человек.

В Крыму по состоянию на 29 мая зарегистрированы 369 случаев новой коронавирусной инфекции. 27 из них были завезены из-за границы, 74 - из других субъектов России и выявлены по контакту с этими людьми, 255 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с людьми с лабораторно подтвержденными результатами, 13 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Умерли за весь период пандемии 11 человек.