Опрос: более 90% родителей в России хотят вернуться к очному формату допобразования

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 90% родителей в России высказались за возврат к очному формату занятий детьми дополнительным образованием после окончания пандемии. Такие данные следуют из имеющегося в распоряжении ТАСС аналитического бюллетеня НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

Согласно данным исследования, в период самоизоляции продолжают заниматься дополнительным образованием в дистанционном формате три четверти детей. Чаще всего занятия связаны с углубленным изучением предметов школьной программы, различными видами искусства, спортом, иностранными языками. Реже встречаются занятия техническим творчеством, научно-исследовательской деятельностью, туризмом и краеведением.

"Подавляющее большинство опрошенных родителей (92%) однозначно считают, что после окончания пандемии целесообразно возвращение к традиционному формату дополнительных занятий. Среди самих детей доля придерживающихся такой позиции также заметно преобладает, но все же меньше (81,5%)", - говорится в итогах исследования. При этом почти 15% ребят считают, что после окончания пандемии долю занятий в дистанционном формате следует увеличить.

Кроме того, большинство родителей видят проблемные стороны в дистанционных занятиях дополнительного образования. В частности, более половины из них отмечают, что стало меньше возможностей для взаимодействия с педагогом, получения обратной связи, стало труднее заниматься исследовательской деятельностью, практически невозможно работать в команде, выполнять проекты. Респонденты считают, что качество дополнительных занятий в дистанционном формате снизилось, по сравнению с очной формой.

Однако часть опрошенных называют плюсы такого формата - например, расширение возможностей для дополнительного образования и самообразования. Также чуть меньше половины родителей увидели, что благодаря дистанционному формату появился дополнительный стимул для освоения новых технологий.

Что думают сами дети

Опрошенные дети практически пропорционально разделились в оценках нового формата дополнительного образования. Около 21,4% совершенно не удовлетворены таким форматом, "скорее не удовлетворены" - 28,1%, "скорее удовлетворены" - 35,3%, а удовлетворены полностью - 15,2%.

"Судя по ответам самих детей, большинству из них не хватает живого контакта с педагогом, наставником (81%), общения с ребятами, возможности делать совместные проекты (80%). Около 30% отмечают, что им не хватает оборудования для практических занятий. Более четверти испытывают недостаток качественных учебных материалов", - говорится в исследовании.

При этом, как свидетельствуют данные, 11,3% детей включились в занятия только после ухода на самоизоляцию. Временно не занимаются дети 15,8% опрошенных родителей. Для них причинами стали отсутствие у ребенка желания заниматься в дистанционном формате (46%), отсутствие предложений (24,9%), отсутствие в семье технических возможностей для обеспечения дистанционных занятий (18%).

Об опросе

Интернет-опрос, посвященный тому, как российские школьники и семьи адаптируются к дистанционным форматам занятий дополнительным образованием, был проведен специалистами Центра общего и дополнительного образования им. Пинского среди 18,3 тыс. родителей и 15,5 тыс. детей из 46 регионов всех федеральных округов всех типов территорий.