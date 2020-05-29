Около 50 россиян вылетят 31 мая из Афин в Москву вывозным рейсом

АФИНЫ, 29 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс из Афин в Москву для около 50 граждан РФ, пожелавших вернуться на родину на фоне ситуации с пандемией, запланирован на воскресенье. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в посольстве России в Греции.

"В воскресенье утром очередным вывозным рейсом Афины - Москва - Афины греческой авиакомпании Aegean Airlines планируется вывезти до 50 граждан России", - сообщили в диппредставительстве.

Часть россиян будет доставлена в греческую столицу специальным автобусом из Салоник, как было в случаях с двумя предыдущими вывозными рейсами, уточнил собеседник агентства.

По его словам, улетающие в воскресенье граждане проживают в самых разных регионах России. "Фактически этим рейсом планируется вывезти последних россиян из числа тех, кто заявил о желании выехать на родину. Останутся здесь только те, кто не нуждается в вывозе", - отметил дипломат.

27 апреля в Москву спецрейсом авиакомпании Aegean Airlines были доставлены 84 гражданина РФ. Среди них было шесть малолетних детей, в том числе дети-инвалиды, прибывшие сюда на реабилитацию. 21 мая на родину аналогичным спецрейсом вылетели 102 россиянина, в том числе члены экипажа одного из круизных лайнеров и пять монахов, которые были на Афоне.

Регулярные полеты из России в Грецию и обратно были приостановлены в марте из-за ситуации с коронавирусом.