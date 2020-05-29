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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленобласти после заражения коронавирусом выздоровели более половины пациентов

Из почти 3 тыс. инфицированных в регионе вылечились более 1,4 тыс.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавируса в Ленинградской области от общего числа заразившихся достигло 51%. За последние сутки поправилось в два раза больше людей, чем заразилось, сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 29 мая в Ленинградской области выявили 2 713 случаев заражения, при этом выздоровели 1 402 - это 51% от общего числа заболевших. За последние сутки выздоровели 108 человек, а заболели 53. Всего умерли 11 человек.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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