Задержавшие участников перестрелки на юге Москвы полицейские получили медали и грамоты

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники ППС, приехавшие после сообщения о перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы 24 мая и задержавшие троих ее участников, награждены ведомственными медалями и грамотами. Соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников ППС за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей. Старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России "За доблесть в службе". Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин - почетными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации", - сказала Волк.

Полицейские задержали участников стрельбы на паркинге внутри здания.

24 мая на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват". Следственный комитет по подозрению в совершении этого преступления задержал троих подозреваемых, еще более 15 участников и очевидцев конфликта были допрошены. По предварительным данным, стрельба велась из травматических пистолетов и охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Всего были ранены два человека. По версии источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной конфликта стал передел сфер влияния в бизнесе по оказанию ритуальных услуг. Трое предполагаемых участника перестрелки арестованы.