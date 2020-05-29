В нижегородском Дзержинске свалку "Черная дыра" ликвидируют в 2021 году

ТАСС, 29 мая. Работы по ликвидации свалки промышленных отходов "Черная дыра" в Дзержинске Нижегородской области завершатся к осени 2021 года, а не в 2020 году, как планировалось ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

"Все ранее запланированные контрактом объемы [отходов] утилизированы, но в связи с выявленными дополнительными объемами пастообразных отходов принято решение об их ликвидации к осени 2021 года", - отметили в ведомстве.

Работы по ликвидации двух других крупных объектов в Дзержинске - шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново" завершены, добавили в министерстве.

"В настоящее время на объекте "Белое море" работы полностью завершены. Выполнена рекультивация на площади 71,54 га, ликвидирован пруд-отстойник шламонакопителя, демонтирован строительный городок. На полигоне ТБО "Игумново" все работы также выполнены", - пояснили в пресс-службе.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составлял 13,3 млн тонн. Стоимость работ по рекультивации свалок составляет 7,2 млрд рублей. Полную ликвидацию всех трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске планировалось завершить в 2020 году.