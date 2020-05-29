В Нижегородской области разрешили тренировки профессиональных спортсменов при пандемии

ТАСС, 29 мая. Профессиональные спортсмены в Нижегородской области смогут приступить к тренировкам с 29 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"С 29 мая начнут работу спортивные сооружения и объекты спорта для проведения тренировок спортсменов высокого класса и профессиональных спортклубов", - отмечается в сообщении.

Ранее указ губернатора о режиме повышенной готовности предполагал, что тренировки профессиональных спортсменов возобновятся на втором этапе снятия ограничений, к которому регион пока не перешел. "В каких-то случаях есть возможность принять тактические решения в рамках одного этапа, не меняя общей стратегии. При правильной организации процессов риски минимальны", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава региона отметил, что во время тренировок должны соблюдаться все санитарные и противоэпидемические меры, массовое проведение тренировок недопустимо. "В остальном спортсмены, как и остальные жители региона, должны соблюдать самоизоляцию", - отметил Никитин.

По его словам, ситуация пока не позволяет разрешить тренировки всем спортсменам. Дистанционно продолжат тренироваться участники детско-юношеских спортивных команд и учреждений. Открытие всех прочих спортивных сооружений планируется в регионе только на третьем этапе снятия ограничений.

В Нижегородской области, по данным на 29 мая, зарегистрировано 9 244 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 508 человек выписаны после выздоровления, 89 пациентов умерли.