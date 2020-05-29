Мишустин поздравил Георгия Франгуляна с 75-летием

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна с 75-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Выдающегося художника, мастера станковой и монументальной скульптуры, человека большого таланта, энергии, истинного интеллигента, Вас знают не только в России, но и далеко за ее пределами, - подчеркнул премьер. - Каждое Ваше произведение - это особый стиль, выразительная пластика, оригинальные идеи и художественные решения. В каждом - пронзительность и глубина, сила характера, красота, многогранность личности, запечатленные в бронзе и мраморе".

Мишустин назвал выставки скульптора событием, дарящим людям встречу с настоящим искусством.

Георгий Франгулян родился 29 мая 1945 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне Грузия). Народный художник РФ (2011). Награжден орденами "Знак Почета" (1986) и Дружбы (2019). Академик РАХ. Автор памятников в Москве: Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому, Егору Гайдару.