Казаки Кубанского казачьего войска примут участие в параде Победы в Москве

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Казаки Кубанского казачьего войска в начале июня отправятся в Москву для тренировок перед парадом, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

В декабре 2019 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил ТАСС, что Министерство обороны РФ приняло решение о включении в состав расчетов юбилейного Парада Победы в Москве казаков Кубанского казачьего войска.

"115 казаков Кубанского казачьего войска примут участие в параде Победы в Москве. Парадный расчет отправится в столицу для тренировок уже 3 июня", - говорится в сообщении. Уточняется, что в этом году по Красной площади пройдут казаки из Ейского, Екатеринодарского, Кавказского, Лабинского, Майкопского, Таманского отделов и Черноморского округа. Вместе с представителями Кубанского казачьего войска парадным маршем пройдут казаки Всевеликого войска Донского. Возглавит шествие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

В пресс-службе добавили, что за последние 5 лет кубанские казаки второй раз примут участие в параде Победы в Москве. 9 мая 2015 года парадный расчет из 105 казаков прошел по Красной площади. А в параде Победы 24 июня 1945 года принимали участие казаки 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

"Кубанские казаки, готовящиеся к участию в параде, прошли серьезную строевую подготовку и готовы с честью представить войско на параде Победы. Они продолжают воинские традиции своих предков и готовы отдать им дань памяти", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора края Сергея Пуликовского, курирующего департамент по делам казачества.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.