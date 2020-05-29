Члены СФ пройдут 31 мая очередное тестирование на коронавирус

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Члены Совета Федерации, а также сотрудники аппарата верхней палаты парламента пройдут в воскресенье, 31 мая очередное тестирование на коронавирус в преддверии пленарного заседания, запланированного на 2 июня. Об этом сообщил в пятницу глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Напоминаю, что в это воскресенье в здании Совета Федерации, в медпункте будет проведено очередное тестирование на коронавирус", - сказал Косачев на заседании комитета.

Он напомнил также, что пленарное заседание состоится во вторник, 2 июня.

"Наши ограничения, которые касаются участия в таких очных мероприятиях для наших коллег старше 65 лет, остаются пока в силе. Я тоже прошу из этого всех исходить, мы должны беречь и себя, и друг друга", - добавил сенатор.