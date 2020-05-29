Москалькова: пандемия создала препятствия для освобождения заключенных россиян на Украине

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что пандемия коронавируса создала дополнительные препятствия для освобождения граждан России из мест лишения свободы на Украине. Об этом она заявила в интервью, полный текст которого будет опубликован на сайте ТАСС 30 мая.

Уполномоченный отметила, что у нее есть свыше 10 обращений от находящихся в украинских местах лишения свободы российских граждан или их родственников.

"Конечно, я делаю и буду делать все, что в моих силах, чтобы они смогли попасть на родину и воссоединиться с семьями. Пандемия коронавируса создала дополнительные препятствия на пути к их освобождению, но мы своих не бросаем. Работа продолжается", - сказала Москалькова.

Москалькова заявила, что необходимо составить список россиян, которые находятся в местах лишения свободы за рубежом и нуждаются в помощи.

"Необходимо составить полный список россиян, которые находятся за границей в местах лишения свободы и которым нужна помощь. Создать такой реестр можно при нашем аппарате или при Министерстве иностранных дел РФ. Финансирование оказания помощи согражданам, попавшим за решетку, должно быть добровольным, для этих целей уже существует Фонд поддержки соотечественников", - сказала она в интервью.

Она также отметила, что около 30 россиян стали за рубежом "узниками совести" - были привлечены к уголовной ответственности по мотивам непризнания статуса Крыма или ввиду санкционных представлений.