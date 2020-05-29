Гипермаркет в нижегородском Дзержинске закрыли из-за ажиотажа покупателей при распродаже

ТАСС, 29 мая. Гипермаркет "Карусель" в Дзержинске Нижегородской области закрыт после большого скопления людей из-за распродажи. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором видно, как толпы людей заходят в гипермаркет, в котором была объявлена распродажа в связи с его закрытием.

"Сотрудники администрации города и полиции, уполномоченные составлять протоколы о правонарушениях, оперативно прибыли на место, зафиксировали факт нарушений и связались с руководством магазина. Скопление народа на входах в магазин были связаны с объявлением о распродаже. <…> После проведенных переговоров Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и главы города Дзержинска с представителями компании X5 Retail Group и руководством гипермаркета принято решение о закрытии магазина в Дзержинске", - говорится в сообщении.

По данным администрации города, магазин работал во время режима повышенной готовности, введенного в регионе, так как в нем продавали продукты первой необходимости.

В Дзержинске это второй магазин, закрытый из-за несоблюдения санитарных правил во время пандемии, добавили в пресс-службе.

В Нижегородской области, по данным на 29 мая, зарегистрировано 9 244 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 508 человек выписаны после выздоровления, 89 пациентов умерли.