Пермская прокуратура организует выездные группы контроля выплат медикам

ПЕРМЬ, 29 мая. /ТАСС/. Мобильные выездные группы прокуратуры в Пермском крае с 1 июня отправятся в ряд медицинских учреждений региона, чтобы сотрудники больниц и станций скорой помощи могли сообщить о нарушении их трудовых прав, в том числе при начислении дополнительных выплат за работу в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее Генеральная прокуратура России выявила нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам городской клинической больницы № 7 в Перми, еще в трех учреждениях выплаты за апрель были произведены не в полном объеме. К 18 мая был произведен перерасчет, и, по информации краевого правительства, допвыплаты получили почти 3 тыс. медиков Пермского края, в том числе те, кто не контактировал с зараженными, но работал с пациентами из группы риска (с диагнозами "ОРВИ", "внебольничная пневмония"). В прокуратуре Пермского края пояснили, что в общей сложности перерасчет произвели в 10 медучреждениях региона, а в 13 была пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из сумм стимулирующих выплат.

"Учитывая значимость обозначенного вопроса, по поручению прокурора края городскими и районными прокуратурами с 01.06.2020 будет организована работа выездных мобильных групп для приема медицинского персонала по вопросам выплат стимулирующего характера. Кроме этого, в целях предотвращения нарушений прав медицинских работников прокурорами будет проверена своевременность начисления и осуществления стимулирующих выплат за особые условия труда за май 2020 года", - отмечается в сообщении.

Мобильные группы посетят городскую клиническую больницу №2 имени Граля, станцию скорой помощи в Перми, Кунгуре и Березниках. Именно из этих учреждений чаще всего поступали жалобы от сотрудников. По информации краевого Минздрава, регулировать спорные ситуации, возникающие при выплате стимулирующих надбавок, будут также специальные комиссии, которые создадут во всех учреждениях здравоохранения края. Кроме того, как рассказали ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры, ведомство организовало проверку на станции скорой помощи в Березниках, водители которой в среду пожаловались на отсутствие масок и невыплату им надбавок.