В Волгограде умер врач, заразившийся коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Врач одной из городских поликлиник умер в Волгограде, заразившись коронавирусом после контакта с пациентами. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель главы комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

"К сожалению, скончался доктор. Он был старше 70 лет, но работал в одной из поликлиник Волгограда, хороший специалист. Соответственно, посещал на дому, в том числе и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, и в поликлинике с ними работал. Контакт произошел, видимо, при работе", - сказал Алимов.

Он уточнил, что врач страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него была тяжелая форма гипертонической болезни.

По данным регионального оперативного штаба на 29 мая, в Волгоградской области зарегистрировано 2 714 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 912 человек, умерли 18. За последние сутки выявлено 133 новых случаев заражения.