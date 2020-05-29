Очаг коронавируса локализован в одной из силовых структур Мурманска

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Очаг коронавируса, выявленный среди сотрудников одной из силовых структур Мурманска 22 мая, удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Понятно, что правоохранительные органы находятся также в группе риска, как и наши медицинские работники, и контактируют с большим количеством людей. <…> Вот уже сейчас это все локализовано, никаких рисков мы не видим", - сказал Чибис.

В настоящее время, по его словам, все силовики, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, проходят необходимое лечение, обследование проходят все контактировавшие с ними лица. Губернатор подчеркнул, что на работу правоохранительных органов это не повлияло.

Чибис не назвал точное количество инфицированных среди силовиков. "Что касается очага и количества заболевших в наших правоохранительных органах, в силу объективных причин и необходимости сохранения полноценной работоспособности всех служб, я количество вам комментировать не буду. <…> Роспотребнадзор и медицинские работники все необходимое сделают для того, чтобы эта инфекция не стала дальше распространяться", - добавил губернатор.

По данным оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено всего 60 новых случаев заражения коронавирусом, из них 37 - в Мурманске. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 3 136, из них 1 886 выздоровели и выписаны из больницы, 1 243 человека находятся на лечении, семь человек умерли.