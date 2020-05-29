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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова: Россия продолжит оказывать содействие странам СНГ в поставках тест-систем

Пандемия показала важность укрепления единой системы реагирования на санитарно-эпидемиологические угрозы, заявила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала важность укрепления единой системы реагирования на санитарно-эпидемиологические угрозы в странах СНГ. Россия продолжит оказывать содействие партнерам в этих странах через поставки тест-систем и необходимого оборудования, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Продолжим оказывать содействие партнерам, в том числе посредством поставок российских тест-систем для определения нового коронавируса и лабораторного оборудования. Пандемия показала важность дальнейшего развития и укрепления единой региональной системы предупреждения и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию", - сказала она на заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Попова отметила, что последствия пандемии еще предстоит оценить, поэтому необходимо принимать такие меры, которые могли бы повысить коллективную общерегиональную готовность к будущим угрозам. По ее словам, также важно обеспечить поддержку национальных систем санитарно-эпидемиологического благополучия стран СНГ.

"Наш регион - это единое эпидемиологическое пространство, и реагирование на угрозы инфекции может основываться на общих принципах и подходах", - добавила руководитель Роспотребнадзора.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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