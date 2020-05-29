В Думу внесли законопроект о получении пособия только родителю, проживающему с ребенком

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР в Госдуме в пятницу внесла в нижнюю палату парламента законопроект о возможности получать пособия на детей только тому родителю, который проживает с ребенком и ухаживает за ним. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Сегодня закон возлагает обязанность по уходу за несовершеннолетним на обоих родителей. Соответственно, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком возникает у обоих супругов, а также у опекунов и родственников, фактически осуществляющих уход за несовершеннолетним.

Однако, как отмечают авторы инициативы, участились случаи, когда отдельно проживающий супруг, не состоящий в официальном разводе и не занимающийся уходом за ребенком, самостоятельно подает заявление через электронный сервис о выплате пособия на ребенка, указав свои банковские реквизиты. "В этом случае второй супруг, фактически проживающий и осуществляющий уход за ребенком, несет риск утраты права получить такое пособие из-за вышеуказанных недобросовестных действий первого супруга", - отмечают авторы инициативы. В связи с этим депутаты предлагают запретить получать пособие на детей супругу, не проживающему с ребенком и не осуществляющему уход за ним.

Помимо этого, поправки предлагается внести в закон "Об образовании РФ" и установить, что материальная поддержка для воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные организации, также должна выплачиваться только тем родителям, опекунам или родственникам, которые проживают с детьми и фактически осуществляют уход за ними.