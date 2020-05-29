Режим самоизоляции продлили в Калужской области до 15 июня

ТАСС, 29 мая. Режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в Калужской области до 15 июня. Соответствующее постановление правительства региона за подписью врио губернатора Владислава Шапши опубликовано в пятницу на сайте областного правительства.

"Внести в постановление правительства Калужской области от 17.03.2020 №200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения: в подпункте 1 постановления слова "31 мая 2020 года" заменить словами "15 июня 2020 года", - говорится в тексте документа.

В Калужской области по-прежнему будет действовать масочный режим, общепит будет работать на вынос и доставку, а гостиницы смогут принимать только командировочных, уточняется в тексте документа. С 12 мая в регионе разрешена работа маникюрных салонов, рыболовных магазинов, оптик, лесозаготовительных предприятий, кадровых агентств, консалтинговых и ряда других организаций. Работа ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров приостановлена.

К 29 мая в Калужской области выявлено 3 834 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 1 364 человека выздоровели, 31 умер.