Опрос: более половины россиян из-за пандемии изменили планы по получению медуслуг

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более половины россиян из-за пандемии изменили планы по получению медицинских услуг. Такие данные были получены в ходе опроса "Инвитро", говорится в сообщении компании в пятницу.

"Согласно результатам исследования, более чем половине опрошенных (56%) пришлось изменить свои планы в получении медицинских услуг, в том числе отказаться вовсе на время рекомендованного режима самоизоляции (35%)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, 64% респондентов в этот период обратились в коммерческие медицинские компании. В ходе исследования также было установлено, что запрос на выполнение анализов во время режима самоизоляции был гораздо популярнее приемов врача (86% против 49%), что не было характерно для "спокойного" времени. Как полагают в "Инвитро", это может быть связано не только с необходимостью диагностики коронавируса, но и с ограничением объема врачебных консультаций в период пандемии, ограниченными возможностями государственного сектора по выполнению диагностических процедур, не направленных на выявление новой коронавирусной инфекции.

При выборе коммерческой медицинской организации, по данным опроса, решающую сыграли удачный прошлый опыт (50%) и удобное расположение (44%). Лишь 15% опрошенных отметили, что обращение в коммерческую медицинскую организацию было вынужденным - получение услуги по ОМС было временно невозможным или привычная районная поликлиника (филиал) была закрыта. Опыт посещения частных медицинских компаний преимущественно позитивный - более 70% опрошенных при необходимости готовы повторно обращаться в то же место.

В среднем, за период самоизоляции пациенты посещали медицинские организации 2,2 раза. Это может быть связано с тем, что многие пациенты (42%) осознали необходимость более внимательного отношения к здоровью.

Как отмечают эксперты, общее настроение среди пациентов остается позитивным. По самоощущению респонденты переносят ограничительные меры скорее спокойно (70% - нейтрально или хорошо), но треть опрошенных сложно переживают этот период и серьезно беспокоятся о дальнейшем развитии событий. Для подавляющего большинства (89%) главный страх связан со спадом в экономике и экономической нестабильностью, все остальные опасения значительно ему уступают. Страх заболеть больше испытывают по отношению к родственникам (64%), чем к себе (40%).

Об исследовании

Опрос был проведен методом онлайн-анкетирования в начале мая текущего года по всей России, выборка респондентов - более 600 пользователей личного кабинета пациента "Инвитро", в возрасте от 18 лет и старше.