В Ингушетии число инфицированных коронавирусом достигло 2 тыс.

МАГАС, 29 мая. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Ингушетии достигло 2 тыс. человек. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории региона.

"В регионе за последние сутки было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 2 тысяч. За сутки умерли два человека с коронавирусом, общее число погибших - 52 человека. За весь период выздоровели 818 человек. В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях медучреждений находится 31 пациент, из них 6 человек на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В Ингушетию 28 мая прибыла бригада медиков из Москвы для оказания помощи населению и врачам региона в борьбе с коронавирусом.

В среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент РФ Владимир Путин попросил направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Путин отметил, что, в первую очередь, эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье.