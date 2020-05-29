Правительство Сахалина проверят на коронавирус из-за заразившегося росгвардейца

ТАСС, 29 мая. Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы областного правительства.

Раннее в Южно-Сахалинск из Хабаровска приехали несколько офицеров Росгвардии. Они общались со своими коллегами и представителями органов власти региона. У одного из них появились признаки недомогания. Тест на коронавирус позднее показал положительный результат.

"Правительство Сахалинской области проходит дополнительную проверку на коронавирус. Данное решение принято для предупреждения распространения инфекции. Кроме этого, в Доме правительства Сахалинской области вводится обязательный масочный и перчаточный режимы. В учреждение нельзя будет войти без средств защиты", - говорится в релизе.

Уточняется, то определен круг контактных лиц. "Те, кто непосредственно общался с офицерами, помещены на домашнюю обсервацию. Они сдали все необходимые в данном случае анализы. Поскольку круг общения офицеров был широк, все сотрудники, работающие в Доме правительства, должны пройти обязательное тестирование на коронавирус", - отмечается в сообщении.

На Сахалине с начала пандемии выявлено более 90 случаев заражения коронавирусом, около 50 человек уже выписаны по выздоровлению.