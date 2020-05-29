Режим ограничительных мер в Архангельской области продлили до 10 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Архангельской области продлили до 10 июня ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу говорится в сообщении на официальной странице оперативного штаба региона.

"Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-19 на всей территории области продлеваются до 10 июня 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.

Будут продлены ограничения, связанные с приостановлением бронирования мест, а также приемом и размещением постояльцев в пансионатах, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах и домах отдыха.

Кроме того, по-прежнему не будут работать организации общественного питания, исключая услуги по доставке еды навынос. Будут закрыты объекты розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов товаров первой необходимости, салонов сотовой связи и некоторых других торговых объектов.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 1 684 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 495 пациентов выздоровели и выписаны. За последние несколько дней наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях региона.