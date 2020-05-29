Творческие мастер-классы для сирот в 75 регионах организуют на форуме "Таврида - детям"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Команда арт-кластера "Таврида" в Международный день защиты детей организует для 13,5 тыс. детей-сирот в 75 регионах России более 230 творческих мастер-классов, в том числе с участием известных артистов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фестиваля.

"В Международный день защиты детей в региональных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, резиденты "Тавриды" проведут мастер-классы по нескольким творческим направлениям: музыке, хореографии, изобразительному искусству, рукоделию, актерскому мастерству, литературе и народному творчеству. Например, в Нарьян-Маре детям проведут мастер-класс по хореографии, в Кургане артисты местной филармонии выступят со специальной программой "Мир детства", а в Казани устроят фотосессию с аквагримом и поделками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мастер-классы пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Детей поздравят актер театра и кино, художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков, лидер группы "Любэ", народный артист России Николай Расторгуев, художественный руководитель и главный балетмейстер балета "Тодес" Алла Духова. Ведущими онлайн-мастер-классов станут участники и эксперты "Тавриды".

"Мастер-классы в Международный день защиты детей станут окончанием большого проекта "Таврида - детям". В нем уже приняли участие более 2 500 детей из 73 регионов России. В рамках проекта несколько раз в неделю проходили онлайн-мастер-классы для детей в возрасте от 4 до 14 лет по многим творческим направлениям. Проект стартовал 7 апреля и получил широкий отклик у пользователей", - отметили в пресс-службе.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства - в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.