В Катаре зафиксировали рекордное число выздоровевших пациентов с коронавирусом за сутки

ТАСС, 29 мая. Число излечившихся от вызываемого коронавирусом заболевания в Катаре за минувшие сутки составило рекордные 5 205. Такие данные обнародовал в пятницу катарский Минздрав в Twitter.

При этом, по сведениям министерства, за прошедшие 24 часа было зафиксировано 1 993 новых случая заражения. За весь период с начала пандемии общее число инфицированных достигло 52 907, выздоровели 20 604 пациента (около 39% всех заболевших), умерли 36 заразившихся (смертность, таким образом, составляет примерно 0,068%). Для диагностики коронавируса проведено почти 213 тыс. тестов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли.