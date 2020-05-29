Ограничительные меры в Якутске продлили до 14 июня

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры на территории города Якутска продлят до 14 июня из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в пятницу во время прямой трансляции в социальных сетях глава Якутии Айсен Николаев. В Якутске действует режим полной самоизоляции.

"Ограничительные меры по Якутску до 14 июня будут продлены", - сказал Николаев, отметив, что коэффициент распространения инфекции в Якутске превышает единицу.

В Якутске за прошедшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на среду региональным управлением Роспотребнадзора всего в городе зарегистрировано 1 188 случаев.

Ранее в оперативном штабе Якутии сообщили, что в связи с ситуацией с коронавирусом в пятницу, субботу и воскресенье в Якутске будет проведена тотальная санитарная очистка. Общественный транспорт не будет работать в предстоящие выходные, также продовольственные магазины будут открыты только в субботу, в воскресенье будет приостановлена деятельность всех торговых точек. Как отметили в пресс-службе правительства Якутии, "главный санитарный врач республики и эпидемиологи уверены, что только при реализации этих мер будет достигнуто максимальное разобщение населения и социальное дистанцирование".

В Якутии режим полной самоизоляции продлен до 31 мая и действует в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района. Помимо этого, объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе, а также частичный карантин - в двух вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе.

В тех районах и населенных пунктах, где ввели режим полной самоизоляции, действует обязательный масочный режим в общественных местах. Также жителям разрешено совершать прогулки не более чем по двое с соблюдением социального дистанцирования не менее 1 м. При прогулке и самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Всего в Якутии зарегистрировано 1 705 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 748 человек, умерли восемь пациентов.