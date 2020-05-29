СКФУ и Самаркандский университет запустят совместные образовательные программы

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и Самаркандский государственный университет (Узбекистан) заключили соглашение о реализации совместных образовательных программ. Выпускники смогут получать два диплома, сообщили в пятницу в СКФУ.

"Наш университет заключил соглашение с Самаркандским государственным университетом о реализации образовательных программ с возможностью получения двух дипломов. В перечень вошли программы "География", "Экономика", "Кадровый менеджмент", "Русский язык", "Русская литература", - говорится в сообщении на странице СКФУ в "Инстаграме".

Совместные программы будут соответствовать стандартам в области высшего образования, действующим в обеих странах. "Обучение рассчитано на два года. В первом семестре на первом курсе студенты обучаются в СамГУ в Узбекистане, остальные полтора года (второй семестр первого курса и весь второй курс) - в СКФУ. При успешном прохождении аттестации выпускник получает два диплома о высшем образовании", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе вуза отмечают, что СКФУ готовит десятки лет готовит кадры для Узбекистана. В 1967 году на историко-филологическом факультете было открыто национальное узбекское отделение, которое работало до начала 1990-х годов. Сейчас в университете проходят обучение 439 граждан Узбекистана по разным направлениям подготовки.