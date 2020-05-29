Путин считает обеспечение жильем главным условием для привлечения врачей в Кострому

НОВО-ОГАРЕВО, 29 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин назвал строительство жилья для медиков основным инструментом для привлечения квалифицированных медицинских кадров в Костромскую область. Этот вопрос он обсудил на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым.

"В качестве положительного момента в работе у вас отмечается увеличение объемов строительства. Рост на 17,6%. В России в целом 6,9% было за предыдущие годы. Это говорит, что мощности есть. Нужно просто настроить соответствующим образом финансовую систему, определить приоритеты таким образом, чтобы создавать привлекательные условия для работы медперсонала в Костромской области. Вот и все. Самое главное - это, конечно, жилье, это номер один", - сказал Путин.

В ходе беседы, когда глава государства поинтересовался уровнем обеспеченности врачами в области, Ситников признал, что показатель довольно низкий, несмотря на то, что еще восемь лет назад были приняты меры поддержки в виде выделения жилья и оплаты работы в сельской местности. Эти шаги позволили нарастить количество врачей на 360 человек. "К сожалению, за последние два года у нас произошло сокращение врачей. Сегодня не хватает 560 докторов в Костромской области, средним медицинским персоналом обеспечены полностью", - доложил губернатор.

По его словам, чтобы исправить ситуацию приняты решения о дополнительных мерах поддержки регионального здравоохранения. Речь идет о дополнительном финансировании, о предоставлении бесплатного жилья с возможностью его приватизации через шесть лет, пояснил Ситников. Он также добавил, что ежегодно наращиваются объемы целевого обучения. Глава региона выразил надежду, что таким образом за несколько лет удастся снять проблему с докторами.

Путин также отметил, что уровень инвестиций в основной капитал, который в Костромской области выше, чем в среднем по стране, дает основание надеяться, что все вопросы с социально-экономическим самочувствием людей в регионе будут улучшаться. Президент обсудил с Ситниковым и вопрос потери урожая на полях. Губернатор объяснил плохие показатели паводком, с которым регион столкнулся прошлой осенью, и низким уровнем обеспеченности сельхозтехникой.