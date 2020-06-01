"Приятно узнать, что у них все хорошо": пожарные встретились в Zoom со спасенными семьями

Неизвестные герои
В 1937 году Маршак написал детское стихотворение "Рассказ о неизвестном герое", в котором отважный прохожий спасает из горящего дома ребенка, а потом прыгает в проезжающий трамвай и уезжает. Героя пытаются найти всем городом, чтобы отблагодарить, но не могут: парней с похожими приметами вокруг — тысячи, и каждый из них готов к подвигу.
Настоящие пожарные почти всегда поступают как парень из стихотворения Маршака: вытащив людей из огня, они не ведут с ними беседы, не принимают благодарности, а продолжают тушить огонь или едут на следующий вызов. Чаще всего погорельцы не видят лиц своих спасителей — ведь на пожаре они работают в шлемах. А после, в отличие от придуманных поэтом горожан, редко пытаются найти пожарных и поблагодарить.
Но 29 мая, накануне дня Пожарной охраны Москвы, который отмечают 31 мая, и Дня защиты детей, пресс-центр ТАСС и МЧС организовали онлайн-встречу пожарных и двух семей, спасенных ими из горящих домов несколько месяцев назад. В обоих случаях спасли маленьких детей.
"Никогда не думала, что это может случиться со мной"
Пожар в квартире Алены Ивановой произошел прошлой осенью: в тот день у нее был выходной, и она не повела в детский сад младшего сына, шестилетнего Олега.
"С утра мне показалось, что у сына заложен нос, и решила оставить его дома, — вспоминает Алена. — Но в обед мне позвонили с работы и попросили срочно приехать в офис и сделать отчет. Дома была и старшая дочка Вика, ей 12, но я все равно занервничала: никогда не оставляю детей одних, даже если иду в магазин. Но тут была срочная ситуация, а оставить детей было не с кем".
Алена попросила дочь присмотреть за братом и никуда не выходить. "Дочка собиралась в гости на днях к подружкам, я ей пообещала, что завтра обязательно ее отпущу. Приехала на работу, постоянно переписывалась с Викой — она рассказывала, что брат смотрит мультики, а она моет посуду, что все хорошо. А потом мне позвонили, и чужой голос сообщил, что в моей квартире пожар".
Алену хотели успокоить и сразу сказали, что ребенка из квартиры спасли. Но она запаниковала еще больше — речь шла об одном ребенке, а в квартире было двое.
"Мне ответили, что спасли мальчика, а девочки в квартире не было. Телефон дочки не отвечал. Навигатор показывал, что до дома на машине ехать по пробкам больше часа. Не помню, как добралась, в голове была одна мысль: только бы не случилось самое страшное, только бы дети были живы".
Когда Алена подъехала к дому, у подъезда рядом с пожарными машинами стояла дочка: она плакала, просила прощения. Оказалось, что девочка отошла к подруге в соседний дом, а в это время случилось несчастье.
"Мальчик звал на помощь с балкона"
На вызов в квартиру Алены приехали командир отделения Андрей Станев и пожарные Максим Тригуб и Иван Гладышев. Уже в дороге им сообщили, что из окна идет черный дым, а маленький мальчик стоит на балконе седьмого этажа. Как только пожарные приехали, побежали внутрь.
"Мы вскрыли дверь, зашли в квартиру — детская уже сильно горела, — рассказывает Максим Тригуб. — К счастью, балкон находился в самой дальней комнате, поэтому ребенок не успел надышаться дымом. Защищаясь водой, мы прошли на балкон и увидели мальчика — он был раздетый, в одних трусах, лицо в копоти, свесился через перила".
Пожарные стали надевать ему на голову спасательный защитный капюшон, чтобы провести через дым, но мальчик был в состоянии шока, плакал и сопротивлялся.
"Наконец нам удалось надеть на него капюшон, мы завернули его в одеяло, вынесли из дома, отдали врачам скорой и вернулись тушить огонь. Дом газифицированный, нельзя было допустить попадания огня на кухню, иначе мог произойти взрыв", — вспоминает командир отделения Андрей Станев.
Когда Алена добралась до дома, пожарные уже уехали.
"Я даже мельком не видела людей, которые спасли моего ребенка, — говорит Алена. — Тогда я была в жутком стрессе, но позже, когда уже все были вместе, поняла, что хочу познакомиться с ними".
Встречу откладывали сначала из-за переезда Алены и детей — после пожара им пришлось несколько месяцев жить у родственников в Подмосковье. В квартире Алены в это время шел капитальный ремонт. А потом из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции.
"Накануне дня Московской пожарной охраны мне позвонили из МЧС и предложили организовать онлайн-встречу с нашими пожарными. Я, конечно, согласилась", — говорит Алена Иванова.
Ночной звонок
Пожар в доме Алина Вишневской тоже случился поздней осенью, но она в это время с мужем и грудным ребенком была дома.
"Я помню все в деталях, — рассказывает Алина. — Была уже глубокая ночь, часа два. Муж только лег, а я встала покормить сына — ему тогда было восемь месяцев — и тоже собралась ложиться, как вдруг в дверь позвонили. Мы насторожились: понятно, что в такой час просто так не позвонят. Муж открыл дверь, и мы увидели, что вся площадка и предбанник перед нашей квартирой в густом дыму. На пороге стоял сосед. Он сказал: "Вставайте, под вами квартира горит!"
В это время к дому уже подъехали машины пожарных, полицейских, скорая помощь. Из-за припаркованных во дворе автомобилей пожарные не могли проехать.
"Муж натянул джинсы и свитер и побежал переставлять машину. Я сначала кинулась за ним, но он сказал, что сейчас вернется, попросил оставаться в квартире и успокоиться. Он переставил машину, но обратно его уже не пустили".
Через минуту в дверь Алины позвонил пожарный Виктор Старченко и велел собираться.
"Я в этот момент запаниковала, стала метаться по квартире и искать одежду ребенка. Но Виктор очень спокойно мне сказал: "Не торопитесь, успокойтесь, одевайте ребенка и будем спускаться, эвакуация ненадолго". Его спокойствие и уверенность передались мне. Я одела Кирилла, и, хотя он обычно вертится и не любит эту процедуру, на этот раз вел себя идеально, не плакал и не капризничал, даже когда пожарный взял его на руки и надел на него капюшон с кислородом".
Виктор Старченко вывел из задымленного подъезда Алину и ребенка на улицу. Во дворе уже были все жильцы дома, соседи проверяли, все ли вышли. Позже выяснилось, что возгорание произошло на два этажа ниже квартиры Вишневских в общем коридоре. Очаг быстро потушили и уже через час разрешили людям вернуться в квартиры.
"У нас всегда были хорошие отношения с соседями, — говорит Алина, — но эта ситуация нас сплотила по-настоящему. Теперь у нас есть общий чат, мы присматриваем за квартирами друг друга, если кто-то из нас уезжает на дачу или в отпуск. И, конечно, стараемся не загромождать проезд, парковаться так, чтобы в случае несчастья пожарные могли проехать".
После пожара Алина встречалась с Виктором на День спасателя, а сейчас хотела поздравить с профессиональным праздником и еще раз поблагодарить пожарного.
Такая работа
"Вообще подобные мероприятия для нас редкость, если не сказать — в новинку, — делится командир отделения Андрей Станев. — Радует, если такие встречи помогут привлечь внимание к проблеме пожарной безопасности, более ответственному отношению к ней. Но уверяю: наши ребята идут в эту профессию не за благодарностью или восхищением окружающих, они осознанно делают выбор, потому что хотят помогать в трудных ситуациях, спасать людей".
Из-за режима самоизоляции, введенного в Москве из-за пандемии коронавируса, организовать очную встречу пока не получилось, но даже перед выходом в Zoom пожарные немного смущались.
"Я уже много лет работаю пожарным, — рассказал Иван Гладышев, — и ни разу никто не благодарил. Часто, наоборот, люди считают, что это такая работа, ничего особенного, ругаются, что много имущества сгорело, что не потушили раньше".
Виктор Старченко увиделся с Алиной. Ее сыну уже год и два месяца.
"Очень приятно видеть, что у людей, которых ты вывел с пожара, все хорошо, что ребенок здоров!" — поделился Виктор Старченко.
Семья Алены долго приходила в себя от пережитого стресса, с детьми работал психолог. Он рекомендовал не травмировать ребенка и не заставлять вновь переживать тяжелый момент и вспоминать в деталях, что произошло. Однако специалисты выяснили, что причиной пожара в квартире была детская шалость.
"Важно после такого потрясения не запугать ребенка, а научить правилам безопасности, чтобы подобного с ним больше не произошло, а выводы, я думаю, он и его сестра сделают на всю жизнь", — уверен Максим Тригуб.
Пожарные уже пригласили Олега, сына Алены Ивановой, на экскурсию в пожарную часть, как только карантин снимут.
Карина Салтыкова, Габриэла Чалабова