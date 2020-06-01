"Приятно узнать, что у них все хорошо": пожарные встретились в Zoom со спасенными семьями

Накануне Дня пожарной охраны Москвы и Дня защиты детей пресс-центр ТАСС и МЧС провели онлайн-встречу пожарных с мамами двух детей, которых они спасли из огня в конце прошлого года. Женщины захотели увидеться с людьми, которые первыми оказались рядом в критической ситуации

Неизвестные герои В 1937 году Маршак написал детское стихотворение "Рассказ о неизвестном герое", в котором отважный прохожий спасает из горящего дома ребенка, а потом прыгает в проезжающий трамвай и уезжает. Героя пытаются найти всем городом, чтобы отблагодарить, но не могут: парней с похожими приметами вокруг — тысячи, и каждый из них готов к подвигу. Настоящие пожарные почти всегда поступают как парень из стихотворения Маршака: вытащив людей из огня, они не ведут с ними беседы, не принимают благодарности, а продолжают тушить огонь или едут на следующий вызов. Чаще всего погорельцы не видят лиц своих спасителей — ведь на пожаре они работают в шлемах. А после, в отличие от придуманных поэтом горожан, редко пытаются найти пожарных и поблагодарить. Но 29 мая, накануне дня Пожарной охраны Москвы, который отмечают 31 мая, и Дня защиты детей, пресс-центр ТАСС и МЧС организовали онлайн-встречу пожарных и двух семей, спасенных ими из горящих домов несколько месяцев назад. В обоих случаях спасли маленьких детей. "Никогда не думала, что это может случиться со мной" Пожар в квартире Алены Ивановой произошел прошлой осенью: в тот день у нее был выходной, и она не повела в детский сад младшего сына, шестилетнего Олега. "С утра мне показалось, что у сына заложен нос, и решила оставить его дома, — вспоминает Алена. — Но в обед мне позвонили с работы и попросили срочно приехать в офис и сделать отчет. Дома была и старшая дочка Вика, ей 12, но я все равно занервничала: никогда не оставляю детей одних, даже если иду в магазин. Но тут была срочная ситуация, а оставить детей было не с кем". Алена попросила дочь присмотреть за братом и никуда не выходить. "Дочка собиралась в гости на днях к подружкам, я ей пообещала, что завтра обязательно ее отпущу. Приехала на работу, постоянно переписывалась с Викой — она рассказывала, что брат смотрит мультики, а она моет посуду, что все хорошо. А потом мне позвонили, и чужой голос сообщил, что в моей квартире пожар".

Описание Алена Иванова с дочерью Викторией и сыном Олегом © Личный архив Алены Ивановой

Алену хотели успокоить и сразу сказали, что ребенка из квартиры спасли. Но она запаниковала еще больше — речь шла об одном ребенке, а в квартире было двое. "Мне ответили, что спасли мальчика, а девочки в квартире не было. Телефон дочки не отвечал. Навигатор показывал, что до дома на машине ехать по пробкам больше часа. Не помню, как добралась, в голове была одна мысль: только бы не случилось самое страшное, только бы дети были живы". Когда Алена подъехала к дому, у подъезда рядом с пожарными машинами стояла дочка: она плакала, просила прощения. Оказалось, что девочка отошла к подруге в соседний дом, а в это время случилось несчастье. "Мальчик звал на помощь с балкона" На вызов в квартиру Алены приехали командир отделения Андрей Станев и пожарные Максим Тригуб и Иван Гладышев. Уже в дороге им сообщили, что из окна идет черный дым, а маленький мальчик стоит на балконе седьмого этажа. Как только пожарные приехали, побежали внутрь. "Мы вскрыли дверь, зашли в квартиру — детская уже сильно горела, — рассказывает Максим Тригуб. — К счастью, балкон находился в самой дальней комнате, поэтому ребенок не успел надышаться дымом. Защищаясь водой, мы прошли на балкон и увидели мальчика — он был раздетый, в одних трусах, лицо в копоти, свесился через перила".

Описание Максим Тригуб и Иван Гладышев © Личный архив Максима Тригуба; личный архив Ивана Гладышева

Пожарные стали надевать ему на голову спасательный защитный капюшон, чтобы провести через дым, но мальчик был в состоянии шока, плакал и сопротивлялся. "Наконец нам удалось надеть на него капюшон, мы завернули его в одеяло, вынесли из дома, отдали врачам скорой и вернулись тушить огонь. Дом газифицированный, нельзя было допустить попадания огня на кухню, иначе мог произойти взрыв", — вспоминает командир отделения Андрей Станев.

Описание Андрей Станев и Иван Гладышев © Пресс-служба МЧС РФ

Когда Алена добралась до дома, пожарные уже уехали. "Я даже мельком не видела людей, которые спасли моего ребенка, — говорит Алена. — Тогда я была в жутком стрессе, но позже, когда уже все были вместе, поняла, что хочу познакомиться с ними". Встречу откладывали сначала из-за переезда Алены и детей — после пожара им пришлось несколько месяцев жить у родственников в Подмосковье. В квартире Алены в это время шел капитальный ремонт. А потом из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции. "Накануне дня Московской пожарной охраны мне позвонили из МЧС и предложили организовать онлайн-встречу с нашими пожарными. Я, конечно, согласилась", — говорит Алена Иванова. Ночной звонок Пожар в доме Алина Вишневской тоже случился поздней осенью, но она в это время с мужем и грудным ребенком была дома. "Я помню все в деталях, — рассказывает Алина. — Была уже глубокая ночь, часа два. Муж только лег, а я встала покормить сына — ему тогда было восемь месяцев — и тоже собралась ложиться, как вдруг в дверь позвонили. Мы насторожились: понятно, что в такой час просто так не позвонят. Муж открыл дверь, и мы увидели, что вся площадка и предбанник перед нашей квартирой в густом дыму. На пороге стоял сосед. Он сказал: "Вставайте, под вами квартира горит!"

Описание Алина Вишневская с сыном Кириллом и мужем Дмитрием © Личный архив Алины Вишневской

В это время к дому уже подъехали машины пожарных, полицейских, скорая помощь. Из-за припаркованных во дворе автомобилей пожарные не могли проехать. "Муж натянул джинсы и свитер и побежал переставлять машину. Я сначала кинулась за ним, но он сказал, что сейчас вернется, попросил оставаться в квартире и успокоиться. Он переставил машину, но обратно его уже не пустили". Через минуту в дверь Алины позвонил пожарный Виктор Старченко и велел собираться.

Описание Виктор Старченко © Личный архив Виктора Старченко