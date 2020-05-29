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В Волгограде строителям выплатили долг по зарплате

Местное строительное предприятие задолжало почти тысяче рабочих 37 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате на сумму 37 млн рублей почти тысяче строителям в Волгограде полностью погашена в результате принятых прокуратурой мер. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"Прокуратура Дзержинского района Волгограда провела проверку в обществе с ограниченной ответственностью "СУ-873". Было установлено, что в организации перед 946 работниками образовалась задолженность по заработной плате в сумме 37 млн рублей. В результате принятых прокуратурой мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена", - сказала Черединина.

Она уточнила, что в отношении ООО "СУ-873" и его руководителя возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

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