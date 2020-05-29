Обязательный масочный режим вводится в Северодвинске с 30 мая

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Обязательный масочный режим с 30 мая вводится в Северодвинске Архангельской области, где ранее был зафиксирован значительный рост числа заразившихся коронавирусом. Соответствующий указ врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее ТАСС сообщил, что за последние несколько дней в Северодвинске наблюдалось значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, рост заболеваемости в городе в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего заболели на 29 мая 828 человек.

"С 30 мая 2020 года гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории городского округа "Северодвинск", использовать средства индивидуальной защиты дыхания и средства индивидуальной защиты рук", - говорится в указе.

Согласно документу, перчатки и маски нужно использовать при посещении любых учреждений органов власти, магазинов, деятельность которых не приостановлена властями региона.

При этом владельцам магазинов нельзя будет впускать к себе граждан, у которых будут отсутствовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, работники учреждений должны быть обеспечены перчатками и масками, которые должны продаваться в магазинах для потребителей. Администрации Северодвинска совместно с полицией поручено сформировать и утвердить планы проведения рейдов для обеспечения соблюдения правил.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 1 684 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 495 пациентов выздоровели и выписаны.