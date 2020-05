Австралийский медиа-гигант NCA с печатных изданий переходит на цифровые

СИДНЕЙ, 29 мая. /ТАСС/. News Corp Australia (NCA) - один из крупнейших в Австралии конгломератов СМИ - объявил о закрытии более 100 своих региональных печатных изданий. Большая часть региональных газет медиа-гиганта перейдет на "цифру" с 29 июня.

"СOVID-19 повлиял на устойчивость печатных региональных изданий, - признал исполнительный председатель NCA Майкл Миллер. - В то же время аудитория цифровых изданий корпорации во время вспышки коронавируса выросла более чем на 60%".

Чтобы идти в ногу с быстро меняющимися тенденциями, корпорация, в которой работают более 11 000 человек, сделает упор на увеличении приема на работу журналистов для изданий в цифровом формате, сконцентрировавшись на инвестициях в цифровые рекламные и маркетинговые проекты. Изменение стратегии NCA неизбежно приведет к потере рабочих мест. Число журналистов, освещающих региональные новости, сократится с 1 300 до 375, признал Миллер.

"Прекращение выпуска такого количества популярных изданий нанесет огромный удар по австралийской региональной печати, что свидетельствует о глубоком кризисе, который переживают сейчас средства массовой информации по всей стране", - признал Пол Мэрфи, исполнительный директор Альянса средств массовой информации, сферы развлечений и искусств (MEAA), в состав которого входят журналисты, актеры, спортсмены, музыканты, певцы, а также люди, работающие в сфере связей с общественностью, рекламы, в издательском деле и изготовлении сайтов.

"В создавшихся условиях в первую очередь мы должны позаботиться о судьбе увольняемых журналистов-газетчиков", - подчеркнул он.

К началу этого года News Corp Australia владела примерно 142-мя ежедневными, воскресными, еженедельными и прочими газетами, 102 из них выходили в регионах и крупнейших городах Австралии.

Пандемия COVID-19 вынудила NСА приостановить выпуск некоторых из своих газет в апреле. В то же самое время корпорация дала старт 16 новым региональным цифровым изданиям и планирует увеличить их число до 92.

С целью минимизировать потери от закрытия столь большого числа местных СМИ ведущие австралийские газеты, в том числе The Courier-Mail, The Daily Telegraph, Herald Sun и The Advertiser, решили публиковать на своих страницах больше новостей из регионов.