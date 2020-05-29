Губернатор Ленобласти озвучил фрагмент аудиогида для туристов по местам боевой славы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в записи аудиогида по местам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вместе с дикторами "Дорожного радио" озвучил один из маршрутов аудиогида "По местам боевой славы" Ленобласти. Аудиогиды с рассказами о знаковых местах Ленинградской битвы будут выложены на платформе Izi.Travel. Слушать удобно в машине или на велосипеде, когда едете по одному из направлений", - написал Дрозденко.

Он сообщил, что уже выложен маршрут "Дорога жизни", в работе "Невский пятачок", "Гатчина и Лужское направление" и "Мурманское шоссе - Кобона - Тихвин - Бокситогорск". Как уточнили в пресс-службе областного правительства, всего в приложении будет доступно шесть маршрутов-аудиогидов по знаковым местам Ленинградской области военного времени. Аудиогид разработали в рамках онлайн-проекта "По следам боевой славы" к 75-летию Победы при поддержке администрации Ленинградской области.

По данным комитета по культуре Ленинградской области, на территории области расположены порядка 800 объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, братских воинских захоронений, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.