На юге России прогнозируют прохладную погоду с кратковременными ливнями

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прохладная погода с кратковременными послеполуденными ливневыми дождями и грозами ожидается на юге европейской части России в выходные дни и на будущей неделе, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Атмосферное давление станет расти на юге, и в дневные часы, чаще всего во второй половине дня, будут развиваться кучево-дождевые облака. Во второй половине дня на выходных днях в регионах пройдут кратковременные ливневые дожди, не исключены грозы, при этом будет прохладно. Погода ниже климатической нормы ожидается также с понедельника и всю следующую неделю", - сказал он.

В выходные дни в Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют около 20 градусов, в Краснодаре в субботу - до 20, а в воскресенье - до 25 градусов. В Ялте и Севастополе будет прохладно - около 20 градусов, в Сочи - до 22. Ливни с грозами пройдут на юге Волгоградской области, в Астрахани пока существенных осадков не ожидается - до 28-30 градусов. В горных районах ЮФО и Северного Кавказа явления с кучево-дождевыми облаками и послеполуденными ливнями будут выражены сильнее.

С понедельника и вторника на юг страны с севера опустится очередная волна холода, и температура воздуха практически везде понизится. Во вторник она не превысит отметку в 20-25 градусов в Ростовской области, в Волгограде - 17-18 градусов, в Астрахани - до 23-24 градусов, в Калмыкии - 25-26, в Сочи, Адыгее и Краснодарском крае - в пределах 20-22 градусов. Примерно такая же температура воздуха сохранится в среду и четверг, везде пройдут кратковременные дожди.

"К следующим выходным какого-то существенного потепления не ожидается. В Сочи, Адыгее, республиках Северного Кавказа пройдут уже сильные ливни с грозами, а вот в Астрахани и Калмыкии практически без осадков, и немного потеплеет. В Ростовской области и на Кубани - около 20 градусов. Для начала лета на юге страны характерна температура 25-27 градусов, в этом году - в среднем всего 22", - добавил Синенков.