В МЧС стало больше воинских генеральских должностей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ своим указом увеличил предельное количество воинских генеральских должностей в МЧС России до 23 и уменьшил число генеральских должностей федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы до 125. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного в пятницу.

Нынешний указ вносит изменения в указ от 26 июля 2011 года №1009 "Об утверждении перечня воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами МЧС РФ, и соответствующих этим должностям воинских званий" и указ №1010 от этого же числа "Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и соответствующих этим должностям специальных званий". Так, предельное число воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами МЧС РФ, теперь стало 23 вместо 22, как в предыдущем указе. А предельное количество должностей высшего начальствующего состава федеральной противопожарной службы ГПС - 125, а не 126, как было ранее.

В новом указе воинской генеральской должностью стала должность советника министра. Из-за ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуация (НЦУКС) как юрлица и его перехода в Центральный аппарат его генеральские должности были переименованы и переданы в центральный аппарат.